بغداد.. قتيل بنيران خلاف ووفاة غامضة في مدخل الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل شخص إثر خلاف عائلي في الدورة، فيما توفي آخر وسط ظروف غامضة في مدخل المنطقة الخضراء ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحاً فتح نيران سلاحه باتجاه شخص ضمن منطقة (أبو دشير) التابعة لقضاء الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث في محاولة للقبض على الجاني"، وبحسب المعلومات الواردة فإن الحادث يعود نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم.

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى معلومات بوجود حالة وفاة داخل استعلامات مكتب باجات المنطقة الخضراء، وبعد التوجه إلى المكان، عُثر على شخص متوفي تولد 65، حيث جرى نقله إلى الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة، قبل تسليم الجثة إلى ذويه.