بغداد.. قتلى وجرحى في مشاجرتين مسلحتين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى جراء مشاجرتين استخدمت فيها أسلحة خفيفة في منطقتين تابعتين إلى العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المشاجرة الأولى حدثت بين عدد من الأشخاص أحدهم منتسب في وزارة الداخلية العراقية، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن حي الكوفة شرقي العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "القاتل تمكن من الفرار، فيما تحفظت قوة أمنية فور وصولها إلى موقع المشاجرة، على المصابين الاثنين، وتم ضبط سلاح نوع كلاشنكوف ومسدسين اثنين، واعتدة مختلفة".

وفي منطقة الفضل وسط العاصمة بغداد، جرت المشاجرة الثانية، إذ ذكر المصدر، أن "الشجار وقع نتيجة خلافات قديمة بين عدد من الأشخاص، وعلى إثرها أصيب أحد طرفيها، برصاصة في منطقة الرأس، فيما لاذ البقية بالفرار".