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بغداد.. إفشال محاولة انتحار رجل تسعيني بأسلوب النحر

Category: أمـن

Date: 2022-07-12T10:37:39+0000
بغداد.. إفشال محاولة انتحار رجل تسعيني بأسلوب النحر

شفق نيوز / افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ دوريات النجدة لرجل تسعيني، من محاولة انتحار بنحر نفسه بآلة حادة، شمالي بغداد.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز إن " دوريات النجدة انقذت، اليوم، وباللحظات الأخيرة، رجلاً كبيراً بالسن يبلغ من العمر (90 عاما)، وبيده آلة حادة (سكين) وكان يحاول الانتحار بأسلوب النحر ضمن منطقة الكاظمية، شمالي بغداد".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية نقلت الرجل على الفور الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج كونه مصاب نتيجة محاولة الانتحار الفاشلة"، مبينا أنه "تم فتح تحقق لمعرفة سبب الانتحار".

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