بغداد.. فتاة تحتجز شاباً يمنياً وموظف حكومي يفقد حياته في ظروف غامضة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باحتجاز فتاة لشاب يمني الجنسية، ووفاة موظف في وزارة الاتصالات العراقية، وسط ظروف غامضة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "موظفاً في وزارة الاتصالات، تولد ١٩٦٧، لقي حتفه في منزله ضمن منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الوفاة مشكوك بها، لوجود آثار دعم وحروق لم تعرف أسبابها بعد، وستحدد لاحقاً من قبل الطب العدلي"، مشيراً إلى أن "شقيق الموظف أكد عدم وجود أي عداوة شخصية".

في غضون ذلك، لفت مصدر أمني، إلى أن "مكتب تحققق الكرخ، مكافحة إجرام الاتجار بالبشر، حرر شاباً يمنياً احتجزته فتاة عراقية في منزلها، كونه من عائلة ثرية وأقنعته بالزواج بها، بعد أن استدرجته".

وأكد المصدر، أن "قوة من مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مكتب الكرخ، اعتقلت الفتاة".