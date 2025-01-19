بغداد.. إغلاق قاعة للعب "القمار" في شارع الصناعة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، إغلاق قاعة لممارسة لعب "القمار" واعتقال عدد من المخالفين بداخلها في جانب الرصافة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية الأمن السياحي بإسناد القطعات الماسكة من الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية والأجهزة والوكالات الاستخبارية، وخلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي للفنادق والقاعات والمطاعم بالتزامن مع الاستعدادات الجارية ضمن الخطة الأمنية المرسومة للزيارة الرجبية، تمكنت من غلق صالة يمارس فيها لعب القمار".

وأضاف البيان، أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المخالفين وضبطت داخل الصالة أجهزة متنوعة تستخدم للمراهنة وذلك ضمن شارع الصناعة بجانب الرصافة"، مشيراً إلى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة الماضي، إغلاق قاعة لممارسة لعب "القمار"، والقبض على 15 متهماً بداخلها.