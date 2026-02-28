تزامناً مع تظاهرة لأنصار الفصائل.. السلطات العراقية تعزل المنطقة الخضراء عن بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإغلاق الجسر المعلق في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قرارا صدر بإغلاق الجسر المؤدي للمنطقة الخضراء".

وبالتزامن، بدأ بعض عناصر الفصائل المسلحة، بالتظاهر قرب الجسر المعلق، المؤدي للخضراء، تنديدا بالقصف الأميركي ضد إيران.

وكانت القوات الأمنية العراقية، شددت مساء السبت، من إجراءاتها في العاصمة بغداد، تحسباً لأي طارئ.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية ضمن المنطقة الخضراء ومقتربات السفارة الأميركية تحسباً لوقوع أي طارئ".

وكانت السلطات العراقية، حذرت في وقت سابق يوم السبت، من تداعيات استهداف مواقع عراقية وذلك بعد تعرض مقر للحشد الشعبي في محافظة بابل الى قصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حين نددت بما اسمته بـ"الاعتداء غير المسوغ" الذي تتعرض له إيران من قبل الولايات المتحدة واسرائيل.