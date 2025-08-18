بغداد.. عمليات نوعية واعتقالات بحق متهمين بالإرهاب والقتل والخطف

شفق نيوز- بغداد

نفذت القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، عمليات نوعية عدة أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة إجرام الكرادة، وبالاشتراك مع دوريات مركز شرطة العلوية ودوريات شرطة الجزائر، تمكنت من تنفيذ أمر قبض بحق مطلوب وفق أحكام المادة (الرابعة/1 بدلالة المادة 2/1) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى "تسليمه إلى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وفي عملية أخرى، أوضح المصدر، أنه "بناءً على معلومات مؤكدة من المفرزة المدنية التابعة لقسم شرطة الصدر الثانية، تمكنت دوريات مركز شرطة الحبيبية من نصب كمين ومداهمة أحد الدور في منطقة الأورفلي – دور التجاوز، وألقت القبض على مطلوبين اثنين، وفق المادة (406) من قانون العقوبات بتهمة القتل".

وأضاف أن "القوات الأمنية أقدمت على إيداعهما التوقيف في مركز شرطة الحبيبية تمهيداً لنقلهما إلى الموقف المركزي".

وفي الزعفرانية، أشار مصدر أمني آخر، إلى أن "دوريات نجدة تمكنت من إحباط عملية خطف بعد ورود نداء من السيطرة المركزية بوجود حالة خطف في منطقة الزعفرانية – القرية الشمالية، حيث تمت مطاردة متهمين اثنين داخل البساتين وإلقاء القبض عليهما بعد العثور بحوزتهما على امرأة مختطفة وابنها".

ووفقاً للمصدر، فقد تبين أن المرأة المختطفة هي زوجة طالب النداء لدى النجدة، مؤكداً تحريرهما وتسليم الخاطفين أصولياً إلى مركز شرطة الربيع لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم أيضاً، إلقاء القبض على عدد من المتهمين خلال نصب سيطرات وقتية "مفاجئة" في جانبي الكرخ والرصافة، ضمن إجراءات أمنية لتعزيز الاستقرار في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المفارز المشتركة ضبطت ثلاثة متهمين بحوزتهم لوحة تسجيل مرورية عدد 14، وخمسة جوازات سفر، وطائرة درون بدون تخويل، إلى جانب آخرين بتهم حيازة أسلحة واعتدة غير مرخصة، وآخرين بترويج وتعاطي مواد مخدرة.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية احتجزت أيضًا عدداً من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية.