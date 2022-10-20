بغداد على موعد مع انتشار أمني مكثف منتصف الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الخميس، بأن القوات الأمنية ستدخل في حالة إنذار اعتباراً من يوم الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القطعات الامنية ستنتشر بكثافة بدء من يوم الاثنين المقبل ولغاية يوم الاربعاء لتأمين جلسة مجلس النواب".

ورجح المصدر أن "يتم قطع بعض الجسور والطرق المحيطة بالمنطقة الخضراء كإجراء احتياطي كما حصل أثناء انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة".

وأشار إلى أن "الانتشار جاء أيضاً تحسباً لانطلاق تظاهرات في يوم الثلاثاء المقبل 25 تشرين الأول استذكاراً لتظاهرات تشرين".

وخلال الأيام الماضية أكد عدد من النواب ومصادر مطلعة أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الكابينة الوزارية، إلا أن رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية عباس الزاملي، أكدت لوكالة شفق نيوز أمس الأربعاء، إن "المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني يعمل على إكمال الكابينة الوزارية خلال المدة الدستورية المحددة"، مبينا أن "هذا العمل يحتاج إلى وقت".

وأضاف الزاملي "لا توجد جلسة لمجلس النواب للتصويت على تشكيل الحكومة يوم السبت المقبل"، مبيناً أن المكلف محمد شياع السوداني "سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان في يوم الاثنين أو نهاية الأسبوع المقبل".