بغداد.. "عظم الحوض" يكشف عن جريمة بشعة نفذتها امرأة وعشيقها بحق زوجها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بأن الشرطة عثرت على جزء من هيكل عظمي لرجل تبين أن زوجته قامت بقتله بالتعاون مع عشيقها، جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 1985 أبلغت قوة من الشرطة الاتحادية في منطقة الجعارة بقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد، عن اختفاء زوجها تولد 1989، إلا أن شكوكاً ساورت ضباط الشرطة، وبعد التحقيق معها اعترفت بأنها قتلته مع عشيقها".

وأضاف أن "الشرطة الاتحادية توجهت إلى مكان رمي الجثة ولم تعثر سوى على جزء من الهيكل العظمي للضحية وهو عبارة عن حوض فقط، وتم إبلاغ مركز شرطة المدائن بالأمر، وعلى الفور توجهت الدوريات إلى محل الحادث في منطقة الجعارة قرب مدرسة بلال الحبشي".

وبين أن "الزوجة اعترفت بأنها قامت بقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتقطيع جثته ورميها في تلك المنطقة"، مشيراً إلى أنه "تم توقيف الزوجة وجاري التحقيق معها للوصول إلى عشيقها".