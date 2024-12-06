بغداد.. إطلاق نار على منزل يقود الأمن للإطاحة بـ"أبو شجاع"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال خمسة أشخاص بينهم مطلوب للقضاء العراقي، بعد إطلاق النار على منزل مواطنة في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "خمسة أشخاص أقدموا على إطلاق النار على دار مواطنة ضمن منطقة دور الشرطة شرق العاصمة، من دون إصابات تذكر، مع رصد بعض الأضرار المادية".

وأضاف المصدر، أن المعلومات الواردة تفيد بأن "الحادث وقع نتيجة خلافات عشائرية سابقة"، مؤكداً "تطويق المنطقة والقبض على المتورطين بإطلاق النار، وبعد اجراء التحقيق معهم اتضح أن أحدهم مطلوب للقضاء بتهمة تجارة المخدرات والملقب (أبو شجاع)".