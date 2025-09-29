بغداد.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات واعتقال 22 متاجراً بها

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في بغداد، مساء اليوم الاثنين، عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات واعتقال 22 شخصاً من المتاجرين بهذه المواد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية شؤون مخدرات الرصافة نفذت خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، وبناء على قرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية، سلسلة عمليات أمنية واسعة ضمن قاطع المسؤولية.

وبينت أن العمليات أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراماً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وإلقاء القبض على 22 متاجراً بها.

وأكدت المديرية عزم الأجهزة الأمنية على "استئصال آفة المخدرات من جذورها، وعدم التهاون مع كل من يحاول الإضرار بأمن المجتمع".