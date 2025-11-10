بغداد.. ضبط عجلة محمّلة ببطاقات انتخابية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن استخبارات الشرطة الاتحادية ضبطت عجلة محمّلة ببطاقات انتخابية واعتقلت حائزيها في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (استخبارات الشرطة الاتحادية) تمكنت في ساعة متأخرة من الليل، من ضبط عجلة بداخلها عدد من البطاقات الانتخابية واعتقال حائزيها في إحدى مناطق بغداد.

وبين المصدر الأمني أن "الموقوفين اعترفوا صراحةً، لدى التحقيق معهم، بنية استخدام تلك البطاقات بطرق غير قانونية"، مشيراً إلى أنه جرت مصادرة المواد المضبوطة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عدة عمليات مشابهة لملاحقة مخالفات انتخابية في عدد من المحافظات، إذ ألقت قوة من الأمن الوطني القبض على منتسب شرطة متلبساً بمحاولة شراء أصوات قرب مركز انتخابي في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، وضبطت بحوزته مبالغ مالية وكروت دعاية تخص أحد المرشحين، كما شهدت بغداد والأنبار اعتقال عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بالترويج لمرشحين وشراء بطاقات ناخبين، ضمن جهود لضمان نزاهة الاقتراع ومنع أي تجاوزات انتخابية.

وبدأت في بغداد وإقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، مساء يوم أمس الأحد، عمليات والعد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع بعد إغلاق مراكز التصويت الخاص الذي انطلق صباحا، وسط تشدد أمنّي مكثف.