بغداد.. ضبط صالة روليت واعتقال 111 شخصا في ليلة واحد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من ضبط صالة قمار في أحد الفنادق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن ذلك جاء بعد ورود معلومات دقيقة حول التحضير لافتتاح صالة روليت في الفندق، وبناءً على هذه المعلومات، تم تشكيل فريق عمل متكامل من قسم شرطة ونجدة الكرادة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، لتنفيذ المداهمة.

وأضاف، أن العملية أسفرت عن القبض على أربعة أشخاص وضبط جهاز خاص للعب القمار ومعدات أخرى، مشيرا تسليم المعتقلين والمضبوطات إلى الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.

وفي بغداد أيضاً، ذكر المصدر الأمني، أن ممارسات أمنية من قبل أقسام الشرطة ضمن جانب الكرخ، أسفرت عن تنفيذ 52 أمر قبض.

وفصل المصدر، حصيلة أوامر القبض تلك "قسم الطارمية 3 أشخاص، قسم التاجي 4 أشخاص، سبع البور 5 أشخاص، الكاظمية 6 أشخاص، شخصان في قسم الخضراء، قسم أبو غريب 3 أشخاص، قسم النصر والسلام شخص واحد، قسم المنصور 8 أشخاص، قسم الصالحية 3 أشخاص، شخصان في قسم الشعلة، قسم البياع 3 أشخاص، الدورة 8 أشخاص، شخصان في المحمودية، اليوسفية 4 أشخاص".

وأشار إلى تسليم جميع المعتقلين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي العاصمة أيضا، تمكنت قيادة شرطة بغداد/الكرخ من إلقاء القبض على 55 متهماً وفق مواد قانونية متنوعة.

ذكر ذلك اعلام عمليات بغداد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن ذلك جاء خلال تنفيذ ممارسات أمنية وتجوال لدوريات أقسام الشرطة في عدة مناطق بالكرخ، مشيرا الى تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.