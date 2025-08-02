بغداد.. ضبط شقة و"كوفي شوب" لممارسة القمار واعتقال 13 شخصا بداخلهما

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، عن ضبط شقة ومقهى، لممارسة لعبة القمار، والقبض على 13 شخصا بداخلهما.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي ومتابعة الفنادق والقاعات والمطاعم، تمكنت قطعاتنا في (الفرقة الاولى) شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة بالإشتراك مع مفارز (الامن السياحي)، من ضبط "كوفي شوب" وشقة يمارسون فيهما لعبة القمار (المراهنة)".

وأضافت "تم القاء القبض على 13 مخالفاً، بالاضافة الى ضبط (اجهزة) للعب القمار وادوات اخرى ومشروبات كحولية وذلك ضمن منطقتي (الكرادة، السعدون) بجانب الرصافة"، مبينة "تم تسليم المخالفين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".