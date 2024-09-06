بغداد.. ضبط أشخاص يمارسون "القمار" في المحطة العالمية و"مبتز إلكتروني"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بضبط عدة أشخاص يمارسون "القمار" في مطعم واستراحة المحطة العالمية في منطقة العلاوي وسط العاصمة، في حين أعلنت عمليات بغداد عن ضبط متهم بالابتزاز الإلكتروني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية داهمت مطعم واستراحة المحطة الموجودة ضمن المحطة العالمية لسكك الحديد وسط بغداد، وضبطت عدداً من الاشخاص يمارسون لعبة القمار".

ولفت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات داخل المكان".

في حين أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القبض على متهم يمارس جرائم "الابتزاز الالكتروني" جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف قواطع المسؤولية، بهدف ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، تمكنت قوة مشتركة من فرقة المشاة السابعة عشر، من إلقاء القبض على متهم اقدم على جريمة الابتزاز الالكتروني لإحدى الفتيات ضمن منطقة حي المرتضى جنوبي العاصمة".

ولفتت، إلى أن "ذلك جاء وفق معلومات من أحد المتعاونين تفيد بوجود حالة ابتزاز وحدوث مشاجرة مع والد الفتاة بعد استدراجه للمبتز محاولاً كشف هويته والإمساك به، وحدوث مشاجرة فيما بينهما، على الفور تم الانتقال الى مكانهما واعتقال الجاني وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".