بغداد.. إصابة 3 أشقاء بحريق والشرطة تعتقل اثنين أثارا "رعب" الأهالي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشقاء بحروق واختناق جراء حريق اندلع داخل شقتهم وسط العاصمة، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القبض على شخصين أثارا رعب الأهالي في الفضيلية وتسببا بإصابة امرأة بالرصاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة وشقيقيها أصيبوا بحروق واختناق نتيجة حريق اندلع داخل الشقة الخاصة بهم ضمن منطقة الشرطة الرابعة في بغداد".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلع نتيجة تماس كهربائي وإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت تفيد بوجود حادث إطلاق نار وإصابة امرأة في منطقة الفضيلية".

وبينت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية والتوجه للمكان المحدد وبعد تطويق المكان وجمع المعلومات الأولية تم كشف هوية الجناة وإلقاء القبض عليهما بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة الذي بحوزتهما".

وأكدت أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".