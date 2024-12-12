بغداد.. إصابة فتاة برصاصة من شقيقها واعتقال 4 مطلوبين بعمليات متفرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الخميس، بإصابة فتاة برصاصة انطلقت عن طريق الخطأ من سلاح شقيقها، فيما ألقت القوات الأمنية على أربعة مطلوبين بعمليات متفرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد 2002 أصيبت برصاصة أطلقت من قبل شقيقها أثناء عبثه بالسلاح ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد".

وأضاف أن "قوة أمنية نقلت المصابة إلى المستشفى وتم التحفظ على شقيقها لوجود شكوك بالحادثة".

من جانب آخر، ذكر المصدر أنه "تم نصب كمين محكم وإلقاء القبض على شخصين قاما بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص من خلال إرسال روابط إلكترونية على حساب هاتفه بغية كسب الأرباح عن طريق الألعاب".

وبين أنه "تم القبض عليهما وضبط بحوزتهما مبلغاً مالياً قدره أربعة ملايين و395 ألف دينار عراقي ضمن منطقة السعدون".

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بجهود استخبارية مميزة بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقتين المشاة السادسة، والآلية من الشرطة الاتحادية والأجهزة الامنية الملحقة بهما، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت "جاء ذلك خلال التفتيش الدقيق والمتابعة الحثيثة وتفعيل حاسبات المطلوبين للقضاء في مناطق تل طاسة بناحية المشاهدة شمالي بغداد، وسيطرة بغداد – بابل جنوبي العاصمة، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة خلال الشروع بعمليات بحث وتفتيش في منطقة ضمن عرب جبور بجانب الكرخ".

وأشارت إلى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.