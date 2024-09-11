بغداد.. إصابة شخص برصاص "سلاح منفلت" وفتاة تتعرض لـ"الاغتصاب" بسبب إعلان وهمي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بإصابة موظف في جمعية استهلاكية برصاص مسلحين مجهولين تم إلقاء القبض عليهم، فيما وقعت فتاة ضحية لإعلان "وهمي" على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى اغتصابها من قبل شخصين تم اعتقالهما، والقبض على مزور عملة، في عمليات متفرقة في العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (لاندكروز) فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه إحدى الجمعيات في شارع فلسطين وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة أحد موظفي الجمعية بجروح مختلفة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بتطويقه وتمكنت من القبض على الجناة وهم ثلاثة أشخاص".

ولاحقاً أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة شرطة الرصافة ومن خلال فوج طوارئ بغداد الرصافة/ السادس، وبوقت قياسي، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أطلقوا النار على جمعية (البيسان) في شارع فلسطين وإصابة أحد موظفيها".

وبينت "جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث إطلاق نار من قبل أشخاص مسلحين ضمن قاطع المسؤولية، وعلى الفور تم تطويق المنطقة والانتقال إلى المكان المحدد ومطاردتهم واعتقالهم جميعاً وضبط العجلة والسلاح المستخدم في الجريمة وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

من جانب آخر، قال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة في مقتبل العمر شاهدت إعلاناً وهمياً على صفحات التواصل الاجتماعي عن سلف مالية وقامت بالاتصال على رقم الهاتف وبعد مدة تواصل معها أحد الأشخاص وطلب اللقاء بها لغرض منحها السلفة".

وأوضح أنه "لدى وصول الفتاة إلى المكان المحدد تم اقتيادها بواسطة عجلة نوع (كورولا) إلى منطقة الحسينية ليتم تهديدها واغتصابها من قبل متهمين اثنين ثم قاما بسرقة مبلغ مالي قدره 80 ألف دينار ومصوغات ذهبية وهاتف محمول ولاذا بالفرار".

وأشار إلى أنه "بعد حضور المجنى عليها إلى مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام بغداد وبإشرافه المباشر وتوجيهاته لضباط التحقيق وخلال وقت قياسي لم يتعدى 24 ساعة تم التوصل إلى العجلة المستخدمة في الجريمة والقبض على المتهم الأول وبدلالته ألقي القبض على المتهم الثاني وتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزائهما العادل".

كما أعلن ميري في بيان آخر أن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ألقت القبض على متهم بحوزته مبلغ 6400 دولار مزور.

وتابع "جاءت عملية إلقاء القبض على هذا المتهم في العاصمة بغداد، بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم وبجهد استخباري نوعي من قبل مكافحة الجريمة المنظمة الأنبار وبالاشتراك مع مكافحة الجريمة المنظمة في جانب الكرخ، وتم عرض أوراقه التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق حيث قرر توقيفه وفق أحكام المادة 52 من قانون البنك المركزي العراقي".