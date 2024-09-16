بغداد.. إصابة امرأة بالرصاص ومنتسبين أمنيين بحادث سير واعتقال آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بإصابة امرأة برصاصة جراء مشاجرة عائلية، فيما أصيب منتسبان أمنيان بحادث سير، في حين تم إلقاء القبض على ثلاثة منتسبين آخرين بسبب مشاجرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شقيقين تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف داخل منزل ضمن منطقة المظهرية جنوبي العاصمة، أسفرت عن إصابة زوجة أحدهما برصاصة استقرت في كتفها وقام الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أنه "تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث".

وأشار إلى أن "منتسبين أمنيين أصيبا بحادث دهس أثناء الواجب في سيطرة الصمود ضمن منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد بعد أن فقد صاحب إحدى المركبات السيطرة عليها".

ولفت إلى أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، واعتقال صاحب المركبة بإجراء أصولي".

وفي السياق، ذكر المصدر أن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية قاموا بإطلاق النار على منزل منتسب في حماية المنشآت ضمن منطقة أبو دشير جنوبي بغداد دون إصابات تذكر"، مبيناً أن "سبب إطلاق النار هو خلافات مالية بين الطرفين".

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن "منتسباً في وزارة الداخلية فتح نيران سلاحه في الفضاء على منتسب في الحشد الشعبي أثناء الاستراحة لوجود خلافات فيما بينهما ضمن منطقة زيونة"، مؤكداً أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث واعتقلت الطرفين وإيداعهما التوقيف".

وأيضاً قال المصدر إن "شخصاً يحمل سلاح نوع كلاشنكوف قام بإطلاق النار في الفضاء على دوريات الشرطة ضمن منطقة الراشدية شمالي بغداد وتم اعتقاله وإيداعه التوقيف".