بغداد.. شرطي مرور يتعرض لحادث دهس وإصابة ضابطين و3 جنود باعتداء بـ"الأيدي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بإصابة شرطي مرور بحادث دهس في منطقة المنصور، وإصابة ضابطين و3 جنود إثر اعتداء عليهم من قبل شخصين شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطي مرور أصيب أثناء تأديته الواجب، نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية يقودها موظف بالامن الوطني في فترة الاستراحة، ضمن تقاطع 14 رمضان في منطقة المنصور".

ولفت المصدر إلى أن "سائق العجلة اصطدم بعجلة أخرى ومن ثم ارتطم بعمود الإشارة المرورية في موقع الحادث".

في حين أشار المصدر إلى أن "شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية نوع (تكتك)، أقدما على الاعتداء بالضرب بالأيدي على ضابط برتبة ملازم أول أثناء استراحته عندما كان يستقل عجلته، بسبب مضايقة على خط السير داخل سيطرة (ابو ريشة) في منطقة السلاميات شمالي بغداد".

وأوضح المصدر أن "الشخصين قاما أيضاً بالاعتداء على أفراد سيطرة (أبو ريشة) أيضا بالضرب كما أسفر عن إصابة ضابط و3 جنود بكدمات وجروح في الوجه وتم نقلهم الى المستشفى".

وبيّن المصدر أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المعتدين وايداعهم التوقيف لحين إكمال أوراقهم وعرضهم على القاضي".