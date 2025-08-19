بغداد .. شخص يقتل والديه ورائحة جثتيهما تقود للكشف عن الحادثة

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثتي زوجين في العقد الخامس من العمر مقتولين رميا بالرصاص داخل منزل شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود رائحة كريهة صادرة من أحد المنازل ضمن منطقة "الامين" شرقي بغداد، مبينا أنه تم توجيه قوة الى المنزل ليتضح وجود امرأة ورجل مقتولين تتراوح اعمارهما 50 سنة تقريبا.

وأضاف أنه حسب افادة الجيران فان ابنهما هو من أقدم على هذا الفعل قبل يومين حيث سمع صوت إطلاق نار صادر من المنزل، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومراجعة كاميرات المنطقة.