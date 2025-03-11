بغداد .. شخص يصيب اخته بطلقة نارية ويفرُّ لجهة مجهولة

شفق نيوز/ شهد قضاء "أبو غريب" في العاصمة بغداد حادثة مروعة، حيث تعرضت امرأة لإصابة بطلق ناري داخل منزلها على يد اخيها، الذي لاذ بالفرار بعدها إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين، ما أدى إلى تصاعد التوتر وانتهى بإطلاق النار".

وأشار المصدر، إلى "نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً في الحادث، وبدأت عمليات البحث عن الجاني لتقديمه للعدالة".