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بغداد.. شخص يردي شقيقته برصاصة في الرأس بعد محاولة اخر حرق والدته بمدفأة

Category: أمـن

Date: 2022-01-25T21:55:39+0000
بغداد.. شخص يردي شقيقته برصاصة في الرأس بعد محاولة اخر حرق والدته بمدفأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل امرأة نتيجة شجار دار مع شقيقها في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة وقعت ضمن قطاع ٧ في مدينة الصدر بين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، حيث قام شخص بإطلاق النار على شقيقته تولد ١٩٧٣ برصاصة في منطقة الرأس ولاذ بالفرار بعد أن ارداها قتيلة في الحال.

وأضاف أنه تم تكثيف الجهد الاستخباري للبحث عن الجاني.

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، أفاد مصدر أمني بأن شخصاً أقدم على إضرام النار بجسد والدته بواسطة مدفأة نفطية في منطقة الشالجية ببغداد وبعدها قام بالهروب إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الأم المصابة الى مستشفى الكرخ لغرض تلقي العلاج"، هذا ولم تعرف أسباب الحادث حتى الان.

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