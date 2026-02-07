بغداد.. شجار مسلح بين شقيقتين ينتهي بمقتل إحداهما وإصابة الأخرى

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم السبت، باندلاع شجار مسلح بين شقيقتين أسفر عن مقتل إحداهما وإصابة الأخرى بجروح في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز ان "مشاجرة لم تعرف أسبابها بين شقيقتين تطورت إلى استخدام إحداهن سلاح والدهما داخل منزلهم".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة إحدى الشقيقات، ومن ثم أقدمت المصابة على إطلاق النار على شقيقتها وأردتها قتيلة".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".