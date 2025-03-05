بغداد.. شاب ينهي حياته لسبب مجهول وآخر ينقل شقيقه بـ"صندوق السيارة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار شاب لسبب مجهولة، فيما ضبطت قوة أمنية رجلاً ينقل شقيقه مكبلاً بـ"صندوق السيارة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2007 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس والده داخل منزلهم في منطقة الشعب وسط بغداد، لسبب مجهول".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

من جانب آخر، ذكر المصدر أنه "أثناء الممارسات الأمنية التي تجريها الأجهزة في بغداد وضمن تقاطع ساحة ميسلون، تم الشك بشخص يقود عجلة مدنية وأثناء تفتيش العجلة تم العثور على شخص مكبل داخل صندوق العجلة، وبعد الاستفسار منه أفاد بأنه شقيقه ويعاني من حالة نفسية وخوفاً عليه من الهرب وضعه داخل الصندوق".

وأشار إلى أنه "تم نقلهما إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات الأصولية".