بغداد.. شاب ينهي حياته شنقاً وأم تعثر على ابنتها "محروقة" بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن شاباً أقدم على الانتحار لأسباب مجهولة، فيما عثرت أم على ابنتها مصابة بحروق خطيرة وفاقدة للوعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب من مواليد 2006 أقدم على شنق نفسه مستخدماً غطاء رأس رجالي (غترة) مربوط بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن قطاع 57 في مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف أن "أسباب الانتحار ما تزال مجهولة، وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "امرأة عثرت على ابنتها تولد 2009 داخل حديقة منزلهم ضمن ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة، متعرضة لحروق بنسبة 90%؜ وفاقدة للوعي".

وتابع "تم نقل الفتاة إلى المستشفى وحالتها لا تخلو من الخطورة، وبحسب ادعاء الأم أنها عثرت عليها بهذا الوضع ولا تعرف الأسباب"، مشيراً إلى "التحفظ على الأم لأغراض التحقيق".