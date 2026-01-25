بغداد .. شاب يقتل جدته رميا بالرصاص ويفر الى جهة مجهولة

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، أن شابا اقدم على قتل جدته المسنة رميا بالرصاص داخل منزلها جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة مسنة قُتلت داخل منزلها الذي تعيش فيه بمفردها بعد قيام حفيدها بإطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وبيّن المصدر، أن قوة امنية تجري البحث عن الحفيد الذي لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، في حين فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

ورغم التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الامنية التي تشير الى تدني معدلات جرائم القتل العمد في العاصمة العراقية بغداد في السنوات القليلة الماضية إلا أنه يتم تسجيل مثل تلك الحوادث بين الحين والآخر لأسباب معظمها تعود الى خلافات عائلية وشخصية.