بغداد.. سقوط طائرة "تصوير" مسيرة في منطقة زيونة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة خلف مدرسة في منطقة زيونة شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة (درون)، يعتقد أنها تستخدم لأغراض التصوير، سقطت مساء اليوم، خلف إحدى المدارس ضمن منطقة زيونة".

ولفت المصدر إلى أنه "تم استدعاء الفرق المتخصصة واتضح أنها خالية من أي مواد متفجرة"، مبينا أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة مصدر الطائرة".

وتشهد بغداد وباقي المحافظات العراقية، تشديداً أمنياً بسبب الحرب القائمة منذ أيام بين إيران وأميركا وإسرائيل، الأمر الذي تسبب بخرق الأجواء العراقية بطائرات مسيرة وصواريخ، وكذلك خروج تظاهرات غاضبة في بغداد تندد بالوجود الأميركي المتمثل بسفارة واشنطن في المنطقة الخضراء ومحاولات المتظاهرين الدخول إلى المنطقة الأمر الذي قوبل بمواجهة أمنية من قبل فرق مكافحة الشغب.