بغداد: سقوط شظايا دفاعات جوية شرقي العاصمة إثر التصدي لمسيّرة فوق "الخضراء"

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بسقوط شظايا ومقذوفات تابعة للدفاعات الجوية في منطقتي شارع فلسطين ومدينة الصدر شرقي بغداد، جراء التصدي لطائرة مسيّرة حلقت فوق المنطقة الخضراء، مؤكداً أن الحادث أسفر عن أضرار مادية لحقت بمركبتين دون تسجيل إصابات بشرية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المقذوفات الساقطة في منطقة شارع فلسطين أسفرت عن تضرر مركبتين؛ الأولى تابعة لأمانة المزارات والشؤون الدينية، والثانية تابعة للأمين العام لمرقد الصحابي سلمان المحمدي، في حين عثرت القوات الأمنية على شظايا أخرى ضمن مدينة الصدر دون تسجيل خسائر تذكر.

وكان محيط المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، قد شهد فجر اليوم إطلاق نار كثيف عقب رصد تحليق طائرة مسيّرة (درون) في أجوائها.

من جانبه، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، في تصريح مقتضب، أن "المنظومات الدفاعية رصدت طائرة مسيّرة صغيرة الحجم فوق المنطقة الخضراء من قبل القوات الماسكة للأرض، وتم التعامل معها على الفور وإسقاطها دون وقوع أضرار أو خسائر".

وتأتي هذه التطورات الأمنيّة بالتزامن مع إجراءات مشددة تشهدها العاصمة بغداد، ولا سيما في محيط المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية داخل المنطقة الخضراء، إثر إطلاق السلطات العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد والإيقاع بمسؤولين بارزين.