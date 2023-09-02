بغداد .. إسقاط طائرة مسيرة للتجسس على الزائرين يتحكم بها عنصر ينتمي لحركة دينية محظورة

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية، يوم السبت، بإسقاط طائرة مسيّرة تتجسس على زائري أربعينية الإمام الحسين شرقي العاصمة بغداد يتحكم بها عنصر ينتمي إلى حركة دينية محظورة في العراق.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إنه من خلال انتشار مفارز الاستخبارات ضمن خطة نشر زيارة الاربعينية تمت ملاحظة طائرة "درون" فوق الزائرين بدون موافقات اصولية ضمن منطقة "الغدير" شرقي بغداد.

ووفقا للمصدر فإن هذه الطائرة تمت متابعتها، ولحسن هبطت ضمن المنطقة آنفاً، مشيرا إلى إلقاء القبض على الشخص الذي كان يتحكم بها، واتضح انه ينتمي الى حركة (الداعي الرباني) المحظورة.

وأضاف المصدر ، أن القوات الأمنية نقلت المتهم الى أحد المراكز لإستكمال الإجراءات الأصولية بحقه.