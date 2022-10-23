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بغداد.. سطو مسلح يطال منزل موظف واعتقال متهم بتكسير زجاج العجلات وسرقة ما بداخلها

Category: أمـن

Date: 2022-10-23T08:04:45+0000
بغداد.. سطو مسلح يطال منزل موظف واعتقال متهم بتكسير زجاج العجلات وسرقة ما بداخلها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتسجيل عملية سطو مسلح ضحيتها موظف في وزارة الصحة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة أشخاص نفذت عملية سطو مسلح على منزل موظف في وزارة الصحة ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد وقاموا بسرقة مصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها وسلاح شخصي نوع مسدس وهواتف نقالة عدد 4 ولاذوا بالفرار"، لافتا إلى أن "المنزل كان خالياً من ساكنيه".

في السياق أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، القبض على متهم يقوم بكسر زجاج العجلات وسرقة ما في داخلها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات نجدة اليرموك ألقت القبض على سارق يقوم بكسر زجاج العجلات وسرقة ما في داخلها ضمن منطقة اليرموك جاء ذلك إثر ورود اخبار بوجود الشخص ضمن المنطقة المذكورة أعلاه وقرب (مطعم ايوب)".

وتابعت، "حيث تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة مدير نجدة بغداد وتم نصب كمين محكم ادى الى القاء القبض عليه وضبط وبحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس وآلة جارحة، وتم تسليمه الى مكتب المكافحة أصولياً".

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