بغداد.. زلة لسان طفلة تفكك لغز مقتل والدها "الغريق" على يد والدتها وخالها

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة تعود إلى أكثر من عامين، أُعيد فتحها بعد زلة لسان طفلة لا يتجاوز عمرها ست سنوات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أحد أقارب العائلة أبلغ الشرطة بعدما سمع من الطفلة قولها إنها شاهدت والدتها مع خالها يضربان والدها على رأسه، ثم ينقلانه إلى مكان مجهول، وأنها لم تر والدها منذ ذلك اليوم".

وأضاف أن "شرطة الرصافة ببغداد/ مكافحة بغداد الجديدة استدعت والدة الطفلة للتحقيق، وبعد مواجهتها بالأدلة والقرائن، اعترفت بأنها شاركت في قتل زوجها بمساعدة شقيقها في عام 2023، ثم ألقيا جثته في مشروع ماء قناة دجلة بمنطقة الأمين شرق بغداد".

وأشار المصدر إلى أن "التحريات الأمنية في حينها كانت قد سجلت وفاة الزوج على أنها حادث غرق، رغم وجود كدمات واضحة على جسده، دون التعمق بالتحقيق"، لافتاً إلى أن "الاعترافات الجديدة دفعت السلطات إلى فتح تحقيق موسّع في القضية".

وبيّن أن "التحقيق أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص، بينهم الزوجة وشقيقها، بتهمة القتل العمد وإخفاء الجثة، فيما لا تزال السلطات تواصل إجراءاتها لكشف جميع المتورطين المحتملين في الجريمة".