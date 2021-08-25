بغداد.. "إرهابي" بقبضة قوات الأمن وإحباط تهريب قطع أثرية

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على متهم بـ"الإرهاب"، وإحباط تهريب قطع أثرية، واعتقال متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في إطار جهودها لملاحقة فلول داعش "تمكنت قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له شمالي بغداد".

وأشارت إلى "تمكن قوة من لواء المشاة (59) الفرقة السادسة من ضبط (١٢) صاروخ قاذفة RPG7، من مخلفات عصابات داعش الإرهابي، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".

كما أفادت بتمكن قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهريب القطع الأثرية، والصادر بحقهم قرار قاضي من محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية.

كما تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشر من اعتقال (7) متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة. هذا وقد تمكنت قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (4) متهمين بالسرقة، والابتزاز الإلكتروني، واتلاف مواد منتهية الصلاحية، وفق البيان.

ولفتت إلى تمكن المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على متهمين بتهم ترويج المخدرات، وضبط مواد وحبوب مخدرة وجهازي تعاطي و(8) مسدساً، و(5) بنادق، و(58) إطلاقة عتاد مختلفة الأنواع.

وأشارت قيادة عمليات بغداد إلى تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص.