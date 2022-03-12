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بغداد.. رفع سيطرات وإعادة فتح 11 شارعاً مغلقاً منذ 10 سنوات

Category: أمـن

Date: 2022-03-12T06:30:32+0000
بغداد.. رفع سيطرات وإعادة فتح 11 شارعاً مغلقاً منذ 10 سنوات

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، رفع وإلغاء أربعة مرابطات أمنية، وفتح 11 زقاقاً مغلقاً ضمن منطقة البياع بجانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهد الهندسي في اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، باشر بفتح 11 زقاقاً فرعياً في المحلة (٨١٧) ضمن منطقة البياع، بالإضافة إلى تحويل سيطرة الحمزة  لمرابطة وإلغاء أربعة مرابطات في المنطقة ذاتها".

وأوضحت أن "غلق هذه الأزقة قد تم قبل أكثر من 10 أعوام لدواع أمنية وحفظ أرواح المواطنين المتبضعين في الأسواق المحلية وشارع عشرين"، لافتة إلى أن "هذه الإجراءات جاءت استجابة لمناشدات المواطنين، وبهدف التخفيف من شدة الزحام وخصوصاً في أوقات الذروة".

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