بغداد.. "رصاصة طائشة" تنهي حياة شخص وإصابة 3 آخرين بمشاجرة مسلحة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً من مواليد 1978 قُتل برصاصة طائشة ضمن منطقة الشرطة الخامسة جنوب بغداد".

وأوضح المصدر أن "مشاجرة بين عشيرتي البيضان والزركان تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قطاع 48 في مدينة الصدر اسفرت عن اصابة شاب تولد 1993 بمنطقة الفخذ وشابة تولد 2001 وامرأة تولد 1999".

وأشار الى "نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصلت قوة امنية الى مكان الحادث لاعتقال المتسببين".