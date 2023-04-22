بغداد.. رجل يصيب زوجته برصاصة ويلوذ بالفرار

شفق نيوز/ رصدت مصادر وكالة شفق نيوز؛ عددا من الحوادث في العاصمة بغداد يوم السبت، ثاني ايام عيد الفطر.

وأبلغت المصادر عن اصابة امرأة نتيجة مشاجرة مع زوجها تطورت الى استخدام السلاح من قبل الزوج واصابها برصاصة ولاذ بالفرار ضمن قضاء الطارمية، مشيرة إلى أن حالتها لا تخلو من الخطورة.

وفي حادث آخر؛ أصيبت امراة تولد 1982 نتيجة عبثها بسلاح زوجها الخاص، فيما استقرت الرصاصة في الساعد الأيسر ضمن منطقة ام الكبر والغزلان شرقي العاصمة.

وفي حي أور؛ اصيب رجل نتيجة تعرضه لحادث دهس ضمن، وتم القبض على الداهس.

وفي شرق القناة؛ لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس ضمن طريق سريع قناة الجيش، وهروب صاحب العجلة الى جهة مجهولة.