بغداد.. رجل يشنق زوجته ويلوذ بالفرار ورصاصة طائشة تستقر في جسد منتسب أمني

شفق نيوز/ رصدت مصادر وكالة شفق نيوز يوم الاثنين، عدة حوادث جنائية في العاصمة بغداد.

وبحسب المصادر؛ وقعت مشاجرة بين زوج وزوجته تطورت الى الضرب داخل دارهم ضمن قضاء التاجي.

واسفرت عن قيام الزوج بشنق زوجته بواسطة شال ادى الى وفاتها في الحال فيما لاذ بالفرار.

وفي منطقة الامين الثانية شرقي العاصمة؛ اصيب منتسب بالحشد الشعبي نتيجة تعرضه لرصاصة طائشة استقرت في منطقة الفخذ الأيسر.

وفي حادثين غير جنائيين؛ أودى حادث سير بحياة شخص نتيجة انقلاب عجلته نوع سايبا على طريق بغداد ابو غريب السريع.

كما اصيب 3 اشخاص نتيجة تعرضهم لحادث سير دهس يستقلون دراجة نارية تم دهسهم من قبل عجلة مدنية يقودها ضابط برتبة نقيب.

ووفقاً لمصدرنا؛ أنه تم التحفظ على الضابط ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.