بغداد .. رجل يجهز على زوجته برصاصة استقرت في الرأس

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بأن رجلاً أقدم على قتل زوجته بواسطة إطلاق النار عليه جنوبي العاصمة بغداد في ثاني حادث من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاكل عائلية دفعت رجلاً الى قتل زوجته تولد 1979 ضمن منطقة معسكر الرشيد جنوبي بغداد مستخدما سلاحا نوع مسدس حيث اصابها برصاصة استقرت بمنطقة الرأس فارقت الحياة بعدها على الفور.

هذا وتمكن الزوج من الفرار الى جهة مجهولة، وفقا للمصدر.

ويوم الأثنين الماضي أقدم رجل في مدينة الكاظمية ببغداد على ضرب زوجته الموظفة في كلية الحقوق جامعة النهرين بواسطة آلة حديدية في منطقة الرأس نتيجة خلافات عائلية ما أسفر عن مقتلها في الحال.