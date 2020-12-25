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بغداد.. خلاف عائلي يتطور إلى شجار مسلح ويخلف إصابتين

Category: أمـن

Date: 2020-12-25T13:52:56+0000
بغداد.. خلاف عائلي يتطور إلى شجار مسلح ويخلف إصابتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمنين يوم الجمعة، بإصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة نتيجة شجار عائلي جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة ابو دشير التابعة إلى منطقة الدورة ما أدى إلى إصابة اثنين من العائلة بجروح مختلفة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، افاد مصدر امني مسؤول بمقتل شخصين في نزاع عشائري بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة عشائرية وقعت في منطقة "ابو صخير" بالبصرة لتتطور الى نزاع مسلح أُستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة نتج عنه مقتل شخصين من كلا العشيرتين المتنازعتين".

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