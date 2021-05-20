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بغداد .. خلاف بين رجل وزوجته يتطور لاستخدام السلاح وينتهي بمقتل الزوج

Category: أمـن

Date: 2021-05-20T12:24:29+0000
بغداد .. خلاف بين رجل وزوجته يتطور لاستخدام السلاح وينتهي بمقتل الزوج

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس ان امرأة قتلت زوجها بعد خلاف عائلي حدث بينهما وذلك في منطقة "الراشدية" شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن خلافاً عائلياً بين رجل وزوجته في منطقة الراشدية تطور الى استخدام السلاح الخفيف(مسدس) حيث قام الأول بضرب الأخيرة بمنطقة الفخذ وأصابها بجروح.

وأضاف المصدر أن الزوجة تمكنت من إنتزاع المسدس من يد زوجها واطلقت عليه النار في منطقة الظهر ووضعت المسدس بيده بعد أن فارق الحياة، مشيرا إلى أن قوة أمنية وصلت إلى محل الحادث وأثناء التحقيق ادعت الزوجة انه هو من قام بالانتحار بعد ان ضربها.

وتابع المصدر أنه خلال الكشف على الجثة من قبل خبير الادلة لاحظ وجود الرصاصة بمنطقة الظهر، وبمواجهة الزوجة بالحقيقة اعترفت صراحة بقيامها بالقتل بحجة الدفاع عن النفس.

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