بغداد.. حواجز كونكريتية وتعزيزات تحسباً لاقتحام الخضراء

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوصول تعزيزات أمنية إلى الجسر المعلق قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، مع نصب حواجز كونكريتية على الجسر وأطرافه تحسباً لأي طارئ خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للسفارة الأميركية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تظاهرات احتجاجية تشهدها الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة الأميركية، وذلك على خلفية الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت إيران، وما تبعها من إعلان مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة.

وأمس الأحد، لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين حاولوا التقدم باتجاه المنطقة الخضراء، بحسب المصدر ذاته.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، في وقت سابق أمس، إصابة عدد من منتسبي القوات الأمنية خلال احتكاك عند الجسر المعلّق المؤدي إلى المنطقة الخضراء مع محتجين على خلفية اغتيال علي خامنئي.

وأوضحت أن مسلحين بين المتظاهرين أطلقوا النار وأحرقوا كرفانات وعجلة، فيما أكدت القوات التزامها ضبط النفس وعدم استخدام السلاح الناري، مشيرةً إلى إلقاء القبض على ثلاثة متورطين وملاحقة آخرين وفق الإجراءات القانونية.