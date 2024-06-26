بغداد.. حملة ليلة خاطفة تنتهي بإعتقال وضبط مخالفين وممنوعات و"تلخانات"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتنفيذ حملة خاصة وسط العاصمة بغداد، انتهت باعتقال عدد من المخالفين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحملة نفذت بإشراف اللواء شعلان قائد شرطة الرصافة، حيث باشرت قوة من قيادة الشرطة قسم باب الشيخ مع الفوج التكتيكي ومع سرية سوات انتهت باعتقال سبعة أشخاص خالفا القانون بتجارة المواد الكحولية بشكل غير رسمي في ساحة الوثبة والميدان والشيخ ببغداد.

وأضاف أن الحملة قادت ايضاً لاعتقال لشخص ينشط في شقق الميدان لـ"لمارسات غير أخلاقية، واعتقال شخص اخر حوّل شقته في منطقة الفضل للعب القمار (دمبلة والروليت).

ولفت ايضاً إلى أن القوة الأمنية نفذت حملات في منطقة الصدرية وضبطت "تلخانات- صالات قمار-، كما ضبطت تجارة مشروبات كحولية داخل كافيهات في منطقة شارع فلسطين.