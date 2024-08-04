بغداد.. إحباط محاولة "ذبح" طفل على يد والده لإغاظة "أمّه"

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن العراقية اليوم الأحد، شخصا كان يحاول نحر طفل جنوبي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شهود عيان أبلغوا دورية للشرطة عن ملاحظة شخص يحاول نحر طفل بالة حادة (سكين) فوق جسر المشاة ضمن منطقة السيدية.

وأضاف المصدر؛ ان قوة أمنية هرعت على الفور إلى موقع الحادثة وتم تطويق المكان وتمكنت قوة امنية من تحرير الطفل والقبض على الشخص وإيداعه التوقيف لأغراض التحقيق.

وأشار إلى أنه إلى الجاني هو والد الطفل، وسبب محاولة اقدامه على نحر ابنه تعود لمشاكل مع زوجته.