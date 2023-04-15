في محافظتين.. إحباط محاولة انتحار واعتقال منتسب بتهمة الاتجار بالبشر وعصابة تسرق الزوّار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بإحباط محاولة انتحار شاب واعتقال منتسب بمكافحة الإرهاب بتهمة الاتجار بالبشر العاصمة بغداد. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "تم إنقاذ شخص تولد 2002 حاول رمي نفسه من أعلى جسر الجادرية بدافع الانتحار"، مشيراً إلى أنه "تم انقاذه قبل القفز وتسليمه الى احد المراكز كإجراء اصولي".

في السياق، قال مصدر امني، إن "قوة امنية اعتقلت منتسباً في جهاز مكافحة الارهاب متهم وفق المادة 6 الاتجار بالبشر بالقرب من ساحة الفردوس وسط بغداد".