بغداد.. إحباط محاولة انتحار بقنبلة يدوية واعتقال عنصر في الحشد بتهمة السرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإحباط محاولة انتحار لشخص كان يروم تفجير قنبلة يدوية على نفسه، فيما ألقت قوة أمنية القبض على منتسب في رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي متهم بالسرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من إحباط محاولة شخص الانتحار بتفجير نفسه مستخدماً قنبلة يدوية داخل قطعة أرض بالقرب من منزله ضمن منطقة الدوانم في مدينة الشعلة".

ولفت المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث يعود نتيجة خلافات عائلية".

وفي حادثة أخرى، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية تمكنت من القبض على منتسب في رئاسة أركان الحشد الشعبي بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد".

وأوضح المصدر أن "مذكرة القبض بحق المتهم صدرت وفق المادة 444/ سرقات من قانون العقوبات العراقي".