بغداد.. حادث دهس مميت وضبط وكر للقمار وطلاب يختنقون بسبب حريق

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، خلال الساعات الماضية، حوادث أمنية عدة، حيث سجلت حالة وفاة بحادث دهس واعتقال مجموعة متورطة في القمار، بالإضافة إلى حادث حريق محدود في الأقسام الداخلية.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية توفي نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة على طريق الرستمية السريع"، مشيراً إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي والقبض على الداهس".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 13 شخصاً كانوا متواجدين داخل تلخانة يمارسون لعب القمار ضمن منطقة الرحمانية"، مبيناً أن "القوات الأمنية ضبطت معدات عدة واغلقت التلخانة وفقاً للاجراءات الأصولية".

وعلى صعيد آخر، أشار المصدر، إلى "تسجيل 3 حالات اختناق لطلبة الاقسام الداخلية نتيجة اندلاع حادث حريق في بورد الكهرباء التابع لأقسام المعهد التقني في الزعفرانية".