بغداد.. جريمة قتل واعتقالات في المحمودية واليرموك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، بمقتل مدني بإطلاق نار واعتقال طرفي مشاجرة بحادثين منفصلين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني داخل قضاء المحمودية جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتله على الفور، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.

وأوضح المصدر، أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة والقبض على الجناة.

وفي حادث منفصل، اندلعت مشاجرة بين شخصين في منطقة اليرموك ببغداد، تطورت إلى رمي رمانة يدوية دون تسجيل إصابات تذكر.

وأفاد المصدرـ بأن قوة أمنية اعتقلت الطرفين وأودعتهما التوقيف لإجراء الإجراءات القانونية اللازمة.