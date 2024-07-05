بغداد .. جريحان احدهما عنصر بالجيش بهجوم ومشاجرة و انتحار فتاة شنقا

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، اليوم الجمعة، بإصابة شخصين أحدهما عنصر في الجيش العراقي في حادثين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسبا في الجيش أُصيب بالاستراحة نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل شخص مسلح مجهول بالقرب من داره ضمن منطقة حي جميلة شرقي بغداد ولاذ بالفرار الى جهة غير معروفة.

وأشار إلى اندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى إستخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة الاورفلي شرقي بغداد ما اسفر عن اصابة أحد أطراف المشاجرة.

في غضون ذلك أقدمت فتاة مواليد العام 2007 على الانتحار بأسلوب الشنق مستخدمة خرطوم مياه (صوندا) معلقة بسقف الغرفة ضمن حي "ابو شمع" في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.