بغداد.. جرحى في مشاجرتين إحداهما بين "نسابة"

شفق نيوز – بغداد

أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بإصابة 3 أشخاص بجروح نتيجة مشاجرتين وقعتا في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد، إحداهما بين "نسابة".

حيث أُصيب شخص بجروح خطيرة إثر مشاجرة مع شخص آخر تجمعه به صلة "نسابة"، ضمن حي البساتين في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، بعد أن استخدام الطرف الثاني السلاح الخفيف (مسدس)، قبل أن يلوذ بالفرار، وفقاً ما صرّح به مصدر أمني لمراسل وكالة شفق نيوز.

وفي حادث آخر، أدت مشاجرة بين عدد من الاشخاص في حي القادسية بناحية اللطيفية جنوبي بغداد، إلى إصابة اثنين من طرفي المشاجرة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "المشاجرة التي لم تعرف أسبابها، تطوّرت إلى استخدام الأسلحة وتبادل إطلاق النار، ما أسفر إلى تسجيل إصابتين".

وأضاف، ان "قوة أمنية نقلت المصابين إلى المستشفى وتحفظت عليهما، فيما لاذ البقية بالفرار".