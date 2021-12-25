بغداد.. إجراءات تفتيش تطيح بـ5 مطلوبين بينهم ثلاثة "إرهابيين"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم الاحد، تمكن شرطة بغداد من القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب واثنين بالنصب والاحتيال ضمن سيطراتها.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسميهما ضمن حاسبة المطلوبين".

واضافت "القت مفارز ذات السيطرة القبض على متهم ثالث بالنصب والاحتيال فيما القت مفارز سيطرة الشعب والتابع لذات المديرية المذكورة القبض على متهم ثالث بالارهاب مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، كما القت القبض ايضا على متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وفق احكام المادة ٤٥٦ حيث تم اقتياد الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".